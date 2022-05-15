Jandarma özel vatandaşları unutmadı

Aksaray’da jandarma ekipleri Engelliler Haftası nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi gören özel vatandaşları ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşattı.

1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok etkinlik düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde Aksaray Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden jandarma ekipleri burada tedavi gören özel vatandaşlarla buluştu. Gün boyu onlarla birlikte olan jandarma ekipleri saatlerce sohbet edip çeşitli oyunlar oynadı. Birbirinden güzel yarışmalar yaparak özel vatandaşların yüzlerini güldüren jandarma ekipleri sıcak yaklaşımlarıyla onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Mutlulukları gözlerinden okunan özel vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.