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Yıldırım düşen evin çatısı yandı

DHA

Yıldırım düşen evin çatısı yandı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Güzelyurt ilçesinde yıldırım düşen evin çatısı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 
Yaprakhisar köyünde Sabri Bakar'a (30) ait müstakil evin çatısına saat 18.00 sıralarında yıldırım isabet etti. O sırada evde bulunan aile yara almadan kurtulurken, çatıdan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanındaki binalara sıçramadan söndürülürken; evin çatısı kullanılmaz hale geldi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-05-15 21:41:04

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