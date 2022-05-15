Yıldırım düşen evin çatısı yandı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Güzelyurt ilçesinde yıldırım düşen evin çatısı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaprakhisar köyünde Sabri Bakar'a (30) ait müstakil evin çatısına saat 18.00 sıralarında yıldırım isabet etti. O sırada evde bulunan aile yara almadan kurtulurken, çatıdan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanındaki binalara sıçramadan söndürülürken; evin çatısı kullanılmaz hale geldi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-05-15 21:41:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.