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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DP lideri Uysal: Derdi memleket olan hareket olarak millete gidiyoruz

DHA

DP lideri Uysal: Derdi memleket olan hareket olarak millete gidiyoruz


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Derdi millet ile memleket olan bir hareket olarak, her daim milletin vicdan izazında durmuş bir hareket olarak, gücü de yetkiyi de millette arayan bir hareket olarak yine millete gidiyoruz" dedi.
DP Genel Başkanı Uysal, çeşitli ziyaretler için Aksaray´a geldi. Kent merkezindeki restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluşan DP lideri Uysal, "Türkiye´nin derinden nefes alma ihtiyacı olduğu bir dönemde 70 yıldır olduğu gibi yeniden tarih önünde alın yazımız olan vazifeyi Türk milleti adına var gücümüzle çalışıyoruz. Net bir ifade ile söylüyorum. Türkiye dörtnala felakete gidiyor. Derdi millet ile memleket olan bir hareket olarak, her daim milletin vicdan izazında durmuş bir hareket olarak, gücü de yetkiyi de millette arayan bir hareket olarak yine millete gidiyoruz. Çiftçilerimizin önündeki tüm vergileri kaldırmayı millet önünde taahhüt ediyoruz. Bununla beraber milletimizin ürettiği ürünlerin garantörünü devlet haline getireceğiz. Piyasada yapacağı müdahalelerle beraber çitçimizi sürdürülebilir bir işleyişe kavuşturacağız. Gerekirse çiftçimizin elindeki ürünü devlet alacak. Bu anlayış içinde yeniden bu ülkeyi üretmeden tüketen, kazanmadan harcayan bir ülke olmaktan çıkarıp, yeniden üreten Türkiye haline getireceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-05-17 14:27:30

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