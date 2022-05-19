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'Tuz Gölü bölgesinde açılan kaçak kuyular geleceğimizi kurutuyor'

DHA

'Tuz Gölü bölgesinde açılan kaçak kuyular geleceğimizi kurutuyor'


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü´nde son aylarda açılan kaçak kuyulara jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, tepki gösterdi. Bahar mevsimiyle kaçak kuyu çalışmalarının arttığını söyleyen Özdemir, "Bölgeden su alabilmek için 250-300 metreye kadar yer altına iniliyor. 20 yıl sonrasını düşünemiyorum. 20 yıl öncesi 70-80 metreden su alıyorduk. Gerçekten çok üzücü bir durum. Tuz Gölü bölgesinde açılan kaçak kuyular geleceğimizi kurutuyor" dedi.
Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor. Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor. Bahar mevsimi ile birlikte Tuz Gölü havzasında son 2 ayda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 9 kaçak sondaj yapan kişileri suçüstü yakalayıp, para cezası yazarak sondajı sonlandırdı.
Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, "Son zamanlarda Tuz Gölü havzasında çok miktarda kaçak kuyular açılıyor. Tuz Gölü havzasında 12 yıldır kuyu açılması yasak. Bahar ayı ile birlikte kaçak kuyu çalışmaları da arttı. Yasak olduğu için jandarma ekipleri yakalıyor ve cezai işlem uyguluyor. Son yağışlarla gölde su seviyesi yükseldi ve flamingolarımız tekrardan geldi. Bizler bu su seviyesini korumamız lazım. Etrafındaki binlerce kaçak kuyular var. Tuz gölündeki su seviyenin düşmemesi için kontrollü sulama yapılması gerekiyor. Aksaray, Konya ile Karaman´da 100 bine yakın kaçak kuyu var. Bu kuyular belgelendirilip, kontrollü su verilirse vatandaşlarımız içinde iyi olur" dedi.  
`HAZİNEMİZİ KORUMAMIZ GEREK´
Bölgeden su çıkarılması için 300 metre sondaj yapıldığını belirten Özdemir, "Geçen yıl suların çekilmesiyle flamingo ölümleri yaşandı. Bu yıl ise Tuz Gölü ışıl ışıl ve suyumuz var. Binlerce flamingo bu yıl tekrar geldi. Bu kuşları hepimizin koruması lazım. Gelecek nesillerimiz için çok önemli bir konu. Burayı korumanın tek bir yolu var. Bölgedeki kaçak kuyuları belgelendirip, kontrol altına alınması gerekiyor. Çiftçilerimiz de ihtiyacına göre sulama yapacak. Kaçak kuyularda ise istediği kadar saatlerde yer altından su çekiyor. Bu bölge özel çevre koruma dahilinde olduğu için yasaklı bölge. Vatandaşlarımızın bu bölgede kuyu açmasınlar. Kaçak kuyulardan kullanılan sular ile Tuz Gölü´ndeki su seviyesi yaz mevsiminde tekrar düşecek ve tekrardan kuruyacak. Bunun içinde şimdiden gerekli önlemlerin alınması lazım. Bölgeden su alabilmek için 250 -300 metreye kadar yer altına iniliyor. Ben 20 yıl sonrasını düşünemiyorum.20 yıl öncesi 70-80 metreden su alıyorduk. Gerçekten çok üzücü bir durum. Su hayattır bu hazinemizi korumamız lazım" diye konuştu. 
Bölgede suyu az tüketen ürünlere yönelmek gerektiğini dile getiren Özdemir, "Türkiye´nin en az yağış alan bölgesiyiz ve çiftçilerimiz yoğun bir şekilde Tuz Gölü çevrisinde yonca, ay çekirdeği, şeker pancarı, mısır gibi çok su isteyen bitkiler ekiliyor. Bu ürünlerin yerine bölgeye uygun arpa, buğday, kanola gibi suyu az tüketen ürünlere yönelmemiz lazım. Sularımız her geçen yıl azalıyor. Konya havzası Türkiye´de ilk çölleşmeye başlayacak havzalardan bunu da dikkate almak lazım. Bölgede yarınımızı değil de torunlarımızın geleceğini düşünmemiz lazım. Buradaki kaçak kuyular geleceğimizi kurutuyor. Şu anda ise Tuz Gölü´nün kurak bir alanındayız. Topraklar şimdiden çatlamaya başlamış. Bu da kuyulardan aşırı su çekimi sonrası oluyor. Lütfen bu bölgedeki çiftçilerimiz kontrollü sulama yapmalarını rica ediyorum. Nasıl olsa bu kuyu benim, istediğim kadar sularım, diye suyu boşa harcamasın. Bu şekilde olursa Tuz Gölü'ndeki suyu koruyabiliriz. Yoksa birkaç ay sonra geldiğimizde ise ilerideki gördüğümüz suların da böyle kuruyacağını biliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-05-19 10:41:05

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