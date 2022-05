Görme engeli spora olan tutkusundan vazgeçirmedi

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)İzmir'deki Galatasaray Futbol Okulu'nda futbola başlayan ve 7 yaşında görme bozukluğu sebebiyle futbolu bırakıp, 7 yıl sonra futsala başlayan Oğuzhan Yılmaz (29) spordan vazgeçmedi. Golbol Erkek Milli Takımı'nın Aksaray'daki kampında terk döken Yılmaz, "Engelim nedeniyle 14 yaşında hayatım değişti. Aileler, engelli çocukların tablet, bilgisayar ve telefonla vakit geçirmemeleri adına onları spora ve sanatsal faaliyetlere yönlendirsin. Her zaman elleri üzerlerinde olsun" dedi.

7 yaşındayken Galatasaray Kulübü'nün İzmir'deki futbol okulunda forma giyen Oğuzhan Yılmaz, görme probleminin ortaya çıkmasıyla futbolu bıraktı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından futsal ile spora dönen Yılmaz, 2017 yılında milli takıma seçildi. 10 yıldır golbol oynayan Yılmaz, "7 yaşındayken Galatasaray kulübü altyapısında oynuyordum. İdmanda antrenörümün havadan gelen topu yerde aramamı söylemesiyle görme engelim ortaya çıktı. Uzun bir tedavi sürecinden sonra 18 yaşında futsal ile spora tekrar başladım. Asıl yeteneğimin iyi golbol oynamak olduğunu fark ettim. 2017 yılından bu yana Golbol Milli Takımı'nda görev alıyorum" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM HAYATA BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİRDİ"

Milli takımda oynamanın ayrıcalıklarından bahseden Yılmaz şöyle konuştu:

"Milli Takım'da oynamak insana özgüven veriyor ve hayata bakış açısını değişiyor. Özellikle engelli bir kişinin hayat standartları oldukça değişiyor. Milli takım sayesinde Türk bayrağını uluslararası arenada temsil etme imkanı buluyoruz. Bu her Türk vatandaşının isteyeceği bir şey. 2017 yılından bu yana milli takıma hizmet veriyorum. Takım olarak çok tecrübeliyiz. Bazı takımlar yerinde sayar ama biz hep üzerine koyuyoruz. Son olarak 2021 Avrupa Şampiyonasında bronz madalya aldık. Bundan sonraki hedefimiz de dünya şampiyonası."

"ALTIN KIZLARIMIZI ÖRNEK ALIRYORUZ"

Engelli çocukları olan ailelere tavsiyeler veren Yılmaz, ""Bizim kızlarımız altın kızlarımız. Cumhuriyet tarihinde kızlarımız bir ilk gerçekleştirdi. Ben onları örnek alıyorum. Onların ulaştığı şerefe takım olarak biz de ulaşmak istiyoruz. Aileler engelli çocuklarını evde tutarak ve hareket ettirmeyerek en büyük kötülüğü yapıyorlar. Ben engelim nedeni ile 14 yaşında dışarıya çıkınca benim hayatım gelişti. 14 yaşın şu anda çok büyük yaş olarak görüyorum. Ailelere sesleniyorum çocuklarınızı dışarı itin. Tablet, bilgisayar ve telefonla onları oyalayana kadar herhangi bir engelli sivil toplum örgütlerine gönderin. Her zaman sırtlarında elleriniz olsun. Bu çocuklar siz olmayınca ayakta kalabilecekleri bir alan arayacaklar. Buralar sayesinde ve engelli spor kulüpleri ile bu engelli çocuklar hayata tutunacak bir dal ve sosyal bir ortam kendi atlarına geliştirecekler. Engelli kardeşlerim çıkın dışarı diyorum. Hayatta size eksi bir şey verilmiş doğru. Hayatınızı bu eksikliğiniz ile devam ettireceksiniz diye bir olay yok. Bu yüzden hayatın tadını çıkarın ve hayat yaşamaya değer" ifadelerini kullandı.

GOLBOL ERKEK MİLLİ TAKIMI SPORTİF DİREKTÖRÜ İNCE: TURNUVAYA HAZIRLANIYORUZ

Hedeflerinin Dünya Golbol Şampionası'nda ilk 2'ye girmek olduğunu belirten Golbol Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce, "14-20 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara'daki Uluslararası Golbol Turnuvası'na hazırlanıyoruz. Asıl hedefimiz ise Portekiz'de yapılacak Dünya Golbol Şampiyonası. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak için de kota almamız gerekiyor. Dünya Golbol Şampiyonası'nda ilk ikiye girmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

