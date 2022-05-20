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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu

DHA

Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)GENÇ Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Aksaray Belediyespor birinciliği elde etti. Final maçında Aksaray Belediyespor, Mudanya Belediyespor'u 23-21 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen final ve üçüncülük müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonanın final maçında Aksaray Belediyespor, Mudanya Belediyespor'u 23-21 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonda AS Hentbol Spor üçüncülüğü elde ederken, Görele Belediyespor da dördüncülükle yetindi.
Kupa törenine katılan Vali Hamza Aydoğdu, "Şampiyon olan Aksaray Belediyespor'u tebrik etti. 17 takımın katıldığı ve kıyasıya mücadelenin olduğu maçları takip ettiklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:
"Aksaray'ın gençleri çok üstün bir başarı göstererek şampiyon oldu. Burada Aksaray'daki altyapıların da önemi ortaya çıkıyor. Kulüpteki çocukların çoğu bizim spor lisemizde okuyor. Çocuklarımıza imkanlar sağlandığında, şartlar olgunlaştırıldığında Anadolu'nun bağrından da şampiyonlar çıkıyor. Aksaray artık şampiyonluklara alıştı. Aksaray için gurur verici bir gün. Çocuklarımız kendi yaşıtlarına ve onlardan sonra geleceklere rol model oluyor. Biz bu modelleri çoğaltırsak çocuklarımızın daha istikametli bir şekilde geleceğe yürümelerine teşvik etmiş oluruz" dedi.(DHA)  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aksaray Belediye Mudanya Belediye maçından görüntüler
Aksaray Belediyespor´un Mudanya belediyeyi yenip şampiyon olması
Şampiyon sporcuların coşkusu
Protokol üyelerinin madalya vermesi
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu´nun açıklaması
Aksaray Belediye Başkan yardımcısı Tayfun Çelik´in açıklaması
-Takımların genel görüntüsü
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-05-20 17:25:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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