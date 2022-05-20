Aksaray'a şehit ateşi düştü

Erkan ALTUNTAŞ/AĞAÇÖREN (Aksaray), (DHA)PENÇEKilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP´nin infilak etmesi sonucu şehit olan Tunahan Erbaşı (25) acı haberi, memleketi Aksaray´daki ailesine ulaştı.
Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, PençeKilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP´nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şırnak Silopi´deki görev yerinden Irak´ın kuzeyinde görevlendirilen Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı´nın acı haberi, memleketi Aksaray´ın Ağaçören ilçesinde oturan Zeynep ve Salih Erbaşı çiftine verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları taziyeye geldi. 2 yıl önce orduya katıldığı öğrenilen Erbaşı´nın 4 kardeşi olduğu belirtildi.
Şehit Erbaşı´nın cenazesi, yarın Ağaçören ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Agaçören Erkan ALTUNTAŞ
2022-05-20 23:28:22
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