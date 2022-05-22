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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wushucu şampiyon kardeşlerin sıradaki hedefi olimpiyat şampiyonluğu

İHA

Wushucu şampiyon kardeşlerin sıradaki hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Aksaray'da daha önce katıldıkları Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye Şampiyonalarında birincilikler ve dereceler elde eden wushucu 3 kardeş yeni dönemde Olimpiyat Şampiyonu olmayı hedefliyor.
Aksaray'da antrenör anne ve babalarının 16 yıl önce teşvik ettiği wushu branşında Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları olan 3 kardeş yaptıkları çalışmalarla Olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak çalışan anne ve babası 16 yıl önce çocukları Ömer Ali Yılmaz (22), 13 yıl önce kız kardeşi İlayda (19) ve 5 yıl önce kız kardeşi Nehir'i (9) wushuya teşvik etti. 16 yıl önce başlayan serüvende üç kardeş, savunma sanatı wushu ile yaşamlarını şekillendirerek sporu ve sporculuğu yaşam tarzları haline getirdi ve bu durum daha başarılı ve yüksek hedefler koymalarına sebep oldu. Wushucu kardeşler sporun verdiği disiplin ve özveri doğrultusunda hayatlarında hep bir adım önde olduklarını ve tüm gençlerin de aralarına katılması gerektiğini düşünüyor. Koydukları hedef doğrultusunda İlayda Yılmaz geçen hafta Bulgaristan’da yapılan Avrupa Wushu Şampiyonasında şampiyonluk elde etti. Tüm bu başarılarının olimpiyatta elde edecekleri şampiyonluğun bir parçası ve bir adımı olduğunu düşünerek hareket eden kardeşler, antrenmanlarına yoğun bir tempo içerisinde devam ediyor ve bu hedefleri doğrultusunda daha fazla destek görmek istiyor.

16 yılda şampiyonluklara imza attılar
16 yılda katıldığı müsabakalarda 32 defa Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu ve Balkan Şampiyonu olan Ömer Ali Yılmaz, “Bu spor dalı ile ilk tanışmam babam ve annem tarafından oldu. Onların Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük yapmasından dolayı bu sporla tanıştım. Daha sonra ilerleyen süreçte bir hedef koymaya, hedefimi yükseltmeye başladım. Hedefimde olimpiyat, dünya şampiyonluğu vardı. Hedefimin yüzde 60’ına ulaşmış konumdayım. Avrupa, Balkan ve Dünya şampiyonluğu elde ettim. Şimdi ise inşallah olimpiyat şampiyonu olmak için çalışıyorum. Bu spora başlamam ve yarışmalara katılmam babam tarafından gerçekleşti. Sürekli spor salonlarına antrenmanlara gittikçe daha fazla sevmeye başladım. Bir Türk genci olarak, ülkem için defalarca şampiyon olan bir birey olarak tüm gençleri ve çocukları davet ediyorum” dedi.
Son olarak Bulgaristan’ın Burgaz kentinde Dünya Şampiyonası'na katılarak bir şampiyonluk gururu daha yaşatan İlayda Yılmaz ise, 13 yıllık spor kariyerinde 38 defa Türkiye, 1 defa Avrupa ve 11 defa Balkan Şampiyonu oldu. Abisinin öncülüğünde katıldığı wushuyu ve başarılarını anlatan İlayda Yılmaz, “13 yıldır wushu kung fu branşıyla ilgileniyorum. Ailemin öncülüğüyle bu spora başladım ve daha sonra ailecek birçok yarışmalara katıldık. Abimin öncülüğünde başladık ve onun arkasından ilerleyerek yarışmalara katıldık. Dünya şampiyonasında dünya şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü elde ettim. Avrupa ve Balkan şampiyonalarına katıldım. Biz Türk gençleri olarak bu spora emek verdik. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Şu anki hedefimiz Olimpiyat şampiyonluğu. Günlük saatlerce antrenman yaparak hazırlanıyoruz. En son iki gün önce Bulgaristan Burgaz Wushu Kung fu Dünya Şampiyonasına katıldım ve Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Başarılarımızı olimpiyatlara taşımak için antrenmanlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

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