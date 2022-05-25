Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs etti

İHA

Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs etti

Aksaray’da cinnet getiren yabancı uyruklu bir kişi, eşini bıçaklayarak öldürdü. 2 kız çocuğunu da 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarak ölümüne sebep olan adam, aynı balkondan atlayarak intihara teşebbüs etti.
Olay, sabah saatlerinde Dere Mahallesi Belediye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi nedenlerden dolayı eşi Gol Bibi Sultanı (26) ile tartışan yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getirerek mutfaktan aldığı bıçakla karısını 5 yerinden bıçakladı. Ardından Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı (3) yaşındaki 2 kız çocuğuna yönelen baba çocuklarını oturdukları 3 katındaki evlerinin balkonundan aşağıya atarken, kendisi de aynı balkondan aşağıya atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Balkondan atılan 2 kız çocuğuna yol ortasında müdahale edilirken, bıçaklanarak ağır yaralanan kadın da evin içindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İntihar girişiminde bulunan baba da yol ortasında yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, anne ve 2 kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan babanın tedavisi ise devam ediyor.
Polis ekipleri incelemeler yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini bıçaklayıp 2 çocuğu ile balkondan attı, 3&#039;ünü de öldürüp intihar girişiminde bulundu (1)
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayıp 2 çocuğu ile balkondan attı, ...
Öldürdüğü arkadaşını mandıranın foseptiğine gömmüş
YEREL HABERLER Öldürdüğü arkadaşını mandıranın foseptiğine gömmüş
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı
Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı
Yaralı bulunan Hint balıkçıl kuşuna tedavi
YEREL HABERLER Yaralı bulunan Hint balıkçıl kuşuna tedavi
Volkanik Hasandağı uzmanlar tarafından aralıksız incelenecek
YEREL HABERLER Volkanik Hasandağı uzmanlar tarafından aralıksız ...
Kayıp olarak aranan gencin gömülü cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan gencin gömülü cesedi bulundu
Kayıp çiftçiyi, arama çalışmalarına katılan arkadaşı öldürmüş
YEREL HABERLER Kayıp çiftçiyi, arama çalışmalarına katılan arkadaşı ...
Polina Rahimova Kuzeyboru'da
YEREL HABERLER Polina Rahimova Kuzeyboru'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.