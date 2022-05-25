Tartıştığı eşi ve 2 kızını öldürüp, intihara kalkıştı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Afganistan uyruklu Mohammed Hossein Sultani (35), tartıştığı eşi Gol Bibi Sultani'yi (26) bıçakla öldürdü. Mohammed Hossein Sultani daha sonra kızları Meryem (4) ile Merveh Sultani'yi (3) de balkondan atıp, ardından kendini boşluğa bıraktı. 2 kızı ölen Sultani, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Bir gün önce Aksaray'daki akrabalarının yanına ailesiyle gelen Mohammed Hossein Sultani, tartıştığı eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Odaya dönen Sultani, yataklarındaki kızları Meryem ile Merveh Sultani'yi de balkondan aşağıya attı. Mohammed Hossein Sultani daha sonra da balkondan atlayıp intihar girişiminde bulundu. Yaralı 2 kız çocuğu yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, şüpheli Mohammed Hossein Sultani tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-05-25 10:54:06



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