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Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü

İHA

Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürüp intihara teşebbüs eden baba öldü

Aksaray’da cinnet getirerek, eşini bıçakla, 2 kız çocuğunu da 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarak ölümüne sebep olan ve aynı balkondan atlayarak intihara kalkışan adam tedavi gördüğü hastane öldü.
Olay, dün sabah saatlerinde Dere Mahallesi Belediye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi nedenlerden dolayı eşi Gol Bibi Sultanı (26) ile tartışan yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getirerek mutfaktan aldığı bıçakla karısını 5 yerinden bıçakladı. Ardından Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı (3) yaşındaki 2 kız çocuğuna yönelen baba çocuklarını oturdukları 3 kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarken, kendisi de aynı balkondan aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan anne ve 2 kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve tedavisi devam eden baba da bugün hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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