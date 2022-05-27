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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Aksaray Teşkilatı, Adnan Menderes ve bakanları dualarla andı

İHA

AK Parti Aksaray Teşkilatı, Adnan Menderes ve bakanları dualarla andı

Aksaray’da AK Parti heyeti 27 Mayıs 1960’da dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilmesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaparak, dualarla andı.
AK Parti İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960’da gerçekleştirilen siyasi darbe sonucu idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı dualarla andı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelen parti teşkilatı basın açıklaması gerçekleştirdi. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy basın açıklamasında, Türkiye’nin birçok kez darbe ve darbe girişimlerine maruz kaldığını ve bu darbelerin milletin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar verdiğini söyledi. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak eski Başbakan Menderes ve eski bakanların meydanlarda anılacağı belirtildi. AK Parti teşkilatı pankartlarla birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.
Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanarak idam edildiklerini hatırlatan İl Başkanı Altınsoy, “Aziz milletimiz, medeniyet tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödemiştir. Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bu günlere gelmiştir. Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayıs 1960’ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur. Bu vesile ile 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve müreffeh bir Türkiye’de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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