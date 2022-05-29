Muhammed, serinlemek için girdiği gölette boğuldu



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, sıcak havada bunalınca gölete giren Muhammed Candan (17), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cerran Gölet'inde meydana geldi. Muhammed Candan, dört arkadaşıyla birlikte gezmek için Bağlıkaya beldesindeki gölete geldi. Serinlemek için suya giren Candan, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Candan'ın cansız bedenine ulaştı Candan 'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Arkadaşları göl kenarında gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-05-29 17:56:06



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