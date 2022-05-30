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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’de bahar şenlikleri başladı

İHA

ASÜ’de bahar şenlikleri başladı

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) bahar şenlikleri, 80 farklı öğrenci topluluğunun katılımıyla ASÜ Kampüsü'nde başladı.
Aksaray Üniversitesi, öğrencilerin dönem sonu öncesi motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla bahar şenlikleri başlattı. ASÜ Kampüsü'nde kortej yürüyüşü ile başlayan şenliklerde yüzlerce öğrenci doyasıya eğlendi. Şenliklerde bu yıl 80 öğrenci topluluğu yer aldı. Kortej yürüyüşünün ardından topluluklar tek tek stant kurdu. Mehter marşları eşliğinde kurulan stantlarda tanıtım yapan öğrenciler, daha sonra oyun havaları ve bando eşliğinde eğlendi. 10 gün sürecek olan şenliğin ilk gününde öğrenciler çuval yarışları, yumurta taşıma, halat çekme gibi oyunlara katıldı. Öğle saatlerinde başlayan şenliklerin gece saatlerine kadar devam edeceği duyuruldu.
Şenlik hakkında bilgi veren ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Bugün Aksaray Üniversitesi Bahar Şenliği başladı. Bu şenlikle birlikte içinde bilim, kültür, sanat, spordan oluşan çok geniş etkinlikler serisini öğrencilerimizle buluşturmuş oluyoruz. Temel mantığı şu, Aksaray Üniversitesi'ne bağlı olan 80 civarında öğrenci topluluğu var. Bu öğrenci topluluklarının organize ettiği ve içinde bulundukları etkinlikler şeklinde bunları kurguladık. Dolayısıyla bu 10 gün boyunca bir manada sporla ilgili, bilimle ilgili, kültürle ilgili kabiliyetlerini diğer arkadaşları ile paylaşmış olacak. Havalar iyi, arkadaşlarıyla bilgilerini, görgülerini, tecrübelerini ve imkanlarını paylaşmış olacaklar” dedi.
Şenliklerin iyi geldiğini söyleyen İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Sadık Koşulcu (22), “Stresli bir seneydi. Özellikle pandemiden sonra buraya gelince gerçekten alışması biraz zor oldu. Sınavlar üstümüzde büyük ağırlık oluşturdu. Güzel bir durum, hani üzerimizdeki stresi aldı diyebilirim. Finaller daha gelmedi. Finallerden önce iyi bir etkinlik oldu. Hepimiz rahatladık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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