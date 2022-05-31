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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İHA

Aksaray'da husumetli 4 kişinin karıştığı kavgada bıçaklar konuştu. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Aksaray’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aksaray’da husumetli 4 kişinin karıştığı kavgada bıçaklar konuştu. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi 90. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Ercan G. (39), Ali G. (35) ve husumetli oldukları Yasin B. ile Yasin B. cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B. ve kuzeni Yasin B. belinde taşıdıkları bıçakla Ercan ve Ali G.’yi bıçakladı. Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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