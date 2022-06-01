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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsimlik tarım işçisi kadınlara KADES, çocuklara okul eğitimi

İHA

Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri çadır kentte yaşayan mevsimlik tarım işçisi kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) eğitimi verip okullarından uzak kalan çocuklara gezici kütüphane ile ders çalıştırdı.

Mevsimlik tarım işçisi kadınlara KADES, çocuklara okul eğitimi

Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri çadır kentte yaşayan mevsimlik tarım işçisi kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) eğitimi verip okullarından uzak kalan çocuklara gezici kütüphane ile ders çalıştırdı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde kadın astsubaylar çadır kentlerde yaşayan mevsimlik tarım işçisi kadınlara ulaştı. Ortaköy ilçesine bağlı Çiftevi köyünde kurulan çadırlarda kalan kadınlarla buluşan jandarma görevlileri kadına yönelik şiddet hakkında bilgiler vererek KADES programını kadınların telefonlarına yükledi. Programın nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair bilgiler veren kadın astsubaylar, ziyaret ve eğitimlerine hemen her gün devam ediyor. Şiddet olaylarında güvenlik güçlerinin desteğini anlatan jandarma ekipleri, göçebe hayat yaşayan kadınların nerede olursa olsun başvuru yaparak devlet tarafından verilen imkanlardan yararlanacağını da anlatıyor. Aileleriyle birlikte çalışmaya geldikleri için okuldan uzak kalan çocuklara ise kitaplar okutularak ilköğretim dersleri çalıştırılıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün gezici kütüphanesi ise jandarma ekiplerine çadır kentlerde eşlik ediyor. Onlarca çocuk annesi KADES eğitimi alırken, gezici kütüphanede hem geride bıraktıkları derslerine çalışıyor hem de kitap okuma etkinliği yapıyor.
Jandarma ekiplerinden aldıkları KADES eğitimi ile birlikte uygulama ile ilk kez tanıştıklarını belirten Fatma Demir (39), “Biz Şanlıurfa’dan buraya mevsimlik tarım işçisi olarak geldik. Jandarmamız sağolsun buraya bizi sevindirmeye gelmiş. Bizim çoluk çocuğumuzu bizi korumaya gelmiş. Bize bilmediğimiz bir şeyi gösterdi. Öğretmeye çalışıyorlar. Kadınları korumak için KADES uygulamasını bize anlattı. Biz bunu öğrendik çok teşekkür ediyorum. Kendimizi güvende hissediyoruz. Devletimize, jandarmamıza, polisimize herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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