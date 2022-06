Hayat boyu öğrenme haftasında hünerlerini sergilediler

Aksaray’da hayat boyu öğrenme eğitimleri ile Halk Eğitim Merkezinde yaptıkları el sanatlarını meydana taşıyan kadınlar, Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda hünerlerini sergiledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda 17 Haziran tarihleri arasında kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası için stantlar kuruldu. Kadınların hayat boyu öğrenme eğitimleri ile yaptığı el emeği ürünler özenle stantlara yerleştirildi. El emeği göz nuru ürünlerinin görücüye çıktığı sergide Aksaray yöresine özgü halı dokuma ürünlerinin yanı sıra, el sanatları, dikiş nakış, takı tasarımı, filografi, gümüş işleme, ahşap boyama ve resim dallarında birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi ziyaret eden kadınlara hayat boyu öğrenmenin okullarla sınırlı kalmayıp, hayatın her alanında 7'den 77'ye her yaşta sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceği anlatıldı. Serginin başından sonuna kadar Halk Eğitim Merkezine katılmak isteyen kadınlar için kayıt oluşturuldu. Hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekilen serginin 7 Haziran’a kadar ilçelere de taşınacağı duyuruldu.

Hayat boyu öğrenmelerin sürekli sergilendiğini anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayar Caner, “Bugün burada Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzü hazırlamış olduğu sene boyunca tüm öğretmen, usta öğreticiler ve kursiyerlerimizin her alanda oluşturmuş oldukları eserlerle, özellikle belirli dönemlerde küçük sergiler gerçekleştiriyoruz. Ama yılın sonunda da Hayat Boyu Öğrenme Haftası 17 haziran tarihlerinde kutlanıyor. O süreçte de biz burada bütün ürünlerimizin tamamını burada sergiliyoruz. Hem halkımıza tanıtmak hem de yapıla ürünleri beğeniye sunmak ve burada Halk Eğitim Merkezinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirilmesini sağlıyoruz. Burada aynı zamanda kursiyerlerimize maddi destek sağlıyoruz. Her bir kadınımızı da kurslarımıza kayıt için bekliyoruz” dedi.

Halk Eğitim Merkezinde hem El Sanatları Eğitmeni hem de kursiyer olan Sevil Umar (52), “Hayat Boyu Öğrenme Haftasında görmüş olduğunuz Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslarda çeşitli ürünler yaparak biz kadınların ne kadar güzel ürünler çıkardığımızı, kursiyerler ile birlikte ne kadar güzel şeyler çıkardığımızı görüyorsunuz. Amaç burada tamamen meslek edindirme kursları ile birlikte öğrencilerimizle birlikte güzel ürünler çıkararak yapılan ürünleri satıp ekonomiye dönüştürmedir. Hayat Boyu Öğrenme Haftasıyla da biz bunu gerçekleştirdik. Kadınlar olarak gücümüzü gösterdik” diye konuştu.

