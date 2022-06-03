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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Bilim Festivali kapılarını vatandaşlara açtı

İHA

Aksaray Bilim Festivali kapılarını vatandaşlara açtı

Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen ‘Aksaray Bilim Festivali’ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Solo Türk gösterisiyle başlayan festivalde onlarca etkinliğin yanı sıra 102 firma stant açtı.
Aksaray Belediyesi tarafından kentte ilki gerçekleştirilen ‘Aksaray Bilim Festivali’ bugün başladı. Sabahın erken saatlerinde festival alanına gelen vatandaşlar yoğun bir katılımla festivale katılan 102 firmanın stantlarını gezdi. Solo Türk gösterisi ile heyecanın arttığı festivalin açılış konuşmasını Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptı. Başkan Dinçer, “2021 yılında Aksaray Bilim Merkezi açıldı. Bilim merkezimiz pandemiye rağmen açılışından bu yana 50 bin kişiyi misafir etti. Burada özellikle gençlerimizin bilimi öğrenmesini, bilime aşina olmasını günlük hayatında bilimi kullanmasını ve geleceğin Türkiye’sine imza atmaları için burada önemli işler yürütüyoruz” dedi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise “İnsan mutlu olduğu yerde üretirmiş. Şu anda gördüğünüz gibi Aksaray halkı inanılmaz bir şekilde mutlu. Çünkü bugün Aksaray Belediyemizin organize ettiği bilim şenliğinde bütün Aksaray burada ve huzur içerisinde” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Cumhurbaşkanımız projeyi duyurduktan sonra oluşan ilgiden ziyadesiyle memnunum. Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum. Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında gençlerimize bir rol model de olacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi. Ardından Bakan Varank ve protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Bakan Varank, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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