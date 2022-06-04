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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret

İHA

Jandarmadan köy çocuklarına sürpriz ziyaret

Aksaray’da eğitime yönelik yaptığı faaliyetler çerçevesinde okullarda öğrencilerle buluşarak eğitimler veren jandarma ekipleri eğitimlerin ardından köy köy gezerek çocuklara sürpriz yapıp hediyeler verdi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde kolluk görevinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde eğitim alanında da çeşitli faaliyetlerle bulunarak eğitime büyük katkı sağlıyor. Özellikle çocuklara yönelik birçok faaliyet gerçekleştiren jandarma ekipleri bu kez köy köy gezerek çocuklara sürpriz ziyaret yaptı. Jandarma ekiplerini gören çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocuklara sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını soran ve saatlerce vakit geçiren jandarma ekipleri yaz mevsiminin gelmesiyle de birlikte motorlarla köy köy geziyor. Dağ bayır demeden en ücra köşedeki çocuklara bile ulaşan jandarma ekipleri çocuklarla buluşmasının ardından çeşitli hediyeler vererek ayrılıyor.

“Jandarma vatanın bel kemiği, Jandarma dedin mi hayat durur”
Jandarma ekiplerinin yaptığı faaliyeti değerlendiren köy halkından Necmi Keser (40), “Jandarmamızdan Allah razı olsun. Köylü olarak gelip hatırımızı soruyorlar, çocuklarımızla ilgileniyorlar. Biz jandarmamızdan çok memnunuz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Jandarma bu vatanın bel kemiği. Jandarma dedin mi hayat durur. Biz Aksaray jandarmasından da, Türkiye’deki tüm jandarmalarımızdan da, sınırdaki jandarmalarımızdan da bin bin razıyız, Allah da onlardan razı olsun. Güvenliğimiz onlara ait. Örneğin ben çobanım. Dağlarda geziyorum. Bir şey olduğu zaman arıyorum, geliyorlar, derdimizi dinliyorlar, yardımcı oluyorlar” diye konuştu.
Ekipler hemen her gün birçok köye ulaşarak çocuklarla birlikteliğini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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