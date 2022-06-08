Aksaray’ın tarım arazilerinde inceleme

Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı kent genelinde bulunan tüm tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak çiftçilerin sorun ve sıkıntılarına çözüm sunuyor.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da havaların ısınması ve yağmurların gelmesiyle birlikte ekili tarım arazilerinde hareketlilik başladı. Bu çerçevede çiftçilerin gelirini artırmak, ürünlerin kalitesini artırmak amacıyla kolları sıvayan Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, kendi uzman ekibi ve Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ile birlikte tarım arazilerine indi. Tarla, toprak ve yetişen ürünleri yerinde inceleyerek eksiklikleri ortaya çıkaran, yapılması gerekenleri yerinde belirleyen uzman ekip ve Prof. Dr. Soylu, çiftçilere de bilgiler vererek geniş çaplı eğitimler verdi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ın daveti ile Aksaray’a gelen ve üreticilerden gelen talepler doğrultusunda ekili arazilerde incelemeler yapan Prof. Dr. Soylu, çiftçilere sorun oluşturan hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, gübreleme, sulama, ekim gibi bakım yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, vakit ayırıp Aksaray’a gelen ve incelemelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek, “Hocamızla birlikte tarım arazilerinde incelemelerde bulunduk. Hocamızdan aldığımız bilgiler ışığında üreticilerimize sorun yaşatan hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda araştırma kuruluşları ve ilgili kurumlarımıza müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz. Hocamıza verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ediyor üreticilerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

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