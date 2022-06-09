Bitkin bulduğu yavru alaca sansarı, doğa koruma ekiplerine teslim etti



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da yağmurda ıslanan, bitkin haldeki yavru alaca sansarı gören Ali Ak (35), kutuya koyup Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde Ali Ak, aracıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerine giderken, yolun kenarında ıslanmış ve bitkin halde olan yavru alaca sansarı fark etti. Ak, aracını durdurup, alaca sansarı kutuya koyduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Alaca sansarı teslim alan ekipler, su vererek besledi. Bir süre gözlem altında tutulacak alaca sansarın daha sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-06-09 09:54:06



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