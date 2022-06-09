Aksaray'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türk Halk Müziği seslendirilen "Mikrofon Sende" yarışmasının ön elemesi yapıldı.

Aksaray'da Türk Halk Müziğinin öneminin vurgulanması ve yeni yeteneklerin gün yüzüne çıkarılması için düzenlenen "Mikrofon Sende" yarışmasının ön elemesi Kültür Merkezinde yapıldı. Yüzlerce memur, özel sektör çalışanı, öğrenci ve Sivil Toplum Kuruluşu gönüllüsünün katıldığı yarışmanın ilk etabında 5 jüri üyesi görev aldı. TRT repertuarında yer alan eski ve yeni Türk Halk Müziklerinin seslendirildiği yarışmada yarışmacı adayları jüri ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerinin karşısına çıktı. Usta sanatçılar Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif, Kazancı Bedih ve Aksaray'ın TRT Müzikleri ön elemelere damga vurdu. Yüzlerce yarışmacı adayı bir birleri ile kıyasıya rekabet etti. Sırasıyla içeriye giren adaylardan ilk olarak kendini tanıtması istenirken, seslendirecekleri müziklerin notaları tıpkı mülakat sorusu gibi soruldu. Notayı tanımlayan adaylardan müziğin bestecisi ve söz yazarının kim olduğu öğrenildi. Müziğin tanıtımını yapan adaylar farklı makamlarla Türk Halk Müziği seslendirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Haziran ayında etaplarla ön elemelerin devam edeceğini açıklarken, ön elemelerin ardından Çeyrek Final, Yarı Final ve Final yarışmalarının Haziran ayında tamamlanacağını duyurdu. Yarışma sonunda 1.performansa 25 bin, 1.performansa 20 bin ve 3.performansa 15 bin TL'lik ödüllerin verileceği açıklandı.

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