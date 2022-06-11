Müzik öğretmeni, atandığı köy okulundaki öğrencilerin hayatını değiştirdi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Kutlu köyündeki ortaokula 2 yıl önce atanan müzik öğretmeni Ömer Doğan (30), öğrencilerine müziği sevdirip, bazılarının enstrüman çalmasını sağladı. Doğan, ''Okula geldiğimde öğrencilerimiz yetirince müzik bilgisine ve kültürüne hakim değillerdi. Onlara enstrümanlarda müziği sevdirdik. Şu an 4 çocuğumuz güzel sanatlar lisesine gitmek istiyor. Öğrenciler, öğretmen ve velilerimizin desteğiyle yaptığımız klip de sosyal medya da ilgi gördü'' dedi.

Müzik öğretmeni Ömer Doğan, 2 yıl önce kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki aynı zamanda köyün de adını taşıyan Kutlu Ortaokulu'na atandı. Doğan, öğrencilerin müzik dersine ilgisini artırmak için kendisi ve müzik öğretmeni olan eşine ait bağlama, org ve gitarı da okula getirdi. Zamanla bazı öğrenciler bu enstrümanları çalmaya başlayınca, müzik dersine ilgi daha da arttı. Doğan, öğrenciler, öğretmen ve velilerin desteğiyle 'Uzun ince bir yoldayım' şarkısına klip çekip, sosyal medyada yayınladı.

'TABLET VE TELEFONU BIRAKIP MÜZİKLE İLGİLENMEYE BAŞLADILAR'

Ömer Doğan, "Okula geldiğimde öğrencilerimiz yetirince müzik bilgisine ve kültürüne hakim değillerdi. Bunu kazandırmak için 'Kutlu köyü için çal' projesi başlattık. Çocuklarımız içinden yeteneği olan ve müziğe meraklı öğrencilerimizle projemize başladık. Bu klip için müzisyen bulma konusun da sıkıntılar yaşadık. Sivas, Erzurum, Balıkesir ve Kayseri ilinden birçok müzik öğretmeni arkadaşımla iletişime geçtim. Hepsi de bizi kırmadı ve bizim videomuz için köye gelip çaldılar. Bize, köy halkı da çok ciddi destek verdi. Köy evlerinde ve hayvanların arasında görüntülerimizi çektik. 10 ay sonunda video ortaya çıktığında öğrencilerimiz ile köy halkından çok güzel tepkiler aldık" diye konuştu.

Öğrencilerinin tablet ve cep telefonunu bırakıp müzikle ilgilenmeye başladığını ifade eden Doğan, şu ifadeleri kullandı:

''Proje başladığımızda pek imkanımız yoktu. Okulumuzda sadece müzik dersi için akıllı tahtamız vardı. Benim de eşim müzik öğretmeni olduğu için evimizdeki müzik enstrümanlarını hepsini okula getirdik. Gitar, bağlamalar ve org ile öğrencilerimiz farklı müzik aletlerini tanımış oldular. İmkânlarım dahilinde okulumuzdaki öğrenciler için müzik imkanı sağladık. Bunları gördükten sonra öğrenciler, ellerdeki tablet ve cep telefonunda oyun oynayarak vakit geçirmek yerine hobi olarak müzikle ilgilenmeye başladı. Öğrencilerimizin ufuklarını genişletti. Bu durum beni ve okul yönetimini sevindirdi."

Bağlama çalmaya başlayan 8'inci sınıf öğrencisi Havva Solmaz, "Önceki yıllarda okulumuzda müzik öğretmeni maalesef yoktu. Genelde müzik derslerimiz boş geçiyordu. Ömer Öğretmenimizin gelmesiyle müzik derslerinde birçok farklı etkinlik yapmaya başladık. Öğretmenimiz sayesinde birçok arkadaşımız müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ben bağlama çalmaya başladığımda çok önyargılıydım. Hocamın desteğiyle onu atlattım ve şimdi kendim çalabiliyorum. Bu klip sayesinde köyümüzde ve okulumuzda bir müziğe eğilim oldu. Belki bir müzik atölyemiz ve aletlerimiz olsa müziğe daha çok eğilim olur ve daha çok arkadaşlarımız çıkardı. Çekilen video okul ve köyümüz için bir farkındalık oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-06-11 11:45:16



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