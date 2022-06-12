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Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu

İHA

Aksaray'da piknik yaparken serinlemek için Mamasın Barajı'na giren 2 genç boğularak can verdi.

Serinlemek için girdikleri gölette cansız bedenleri bulundu

Aksaray'da piknik yaparken serinlemek için Mamasın Barajı'na giren 2 genç boğularak can verdi.
Olay, merkeze bağlı Gücünkaya köyü Mamasın Barajı kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için geldikleri Mamasın Barajı kıyısında serinlemek için suya giren Kürşat Metin Yıldırım (19) ve arkadaşı İsmail Duha Atak (19) suda açılmak istedi. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan iki genç gözden kayboldu. Barajda gözden kaybolan gençlerin kıyıya dönmediğini fark eden piknik alanındaki diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD Sualtı AramaKurtarma Timi dalgıçları Mamasın Barajı'na dalış yaptı. Dalışın ilk turunda kısa sürede 2 gence ulaşan dalgıçlar, cansız bedenleri barajdan çıkardı. Mamasın Barajı'ndan çıkan 2 gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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