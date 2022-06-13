Kanalizasyon kanalına düşen 11 yaşındaki Seyit, öldü

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY'da arkadaşıyla oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen zihinsel engelli Seyit Bozlak (11), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde meydana geldi. Seyit Bozlak, arkadaşlarıyla birlikte kanalizasyon kanalının kenarında oynarken, dengesini kaybedip düştü. Durumu fark eden arkadaşları Seyit Bozlak'ın annesi Deniz ve babası Mehmet Ali Bozlak'a haber verdi. Ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda yaptığı aramada Bozlak'ın cansız bedenine ulaştı. Seyit Bozlak'ın cesedi otopsi için Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Eskil Hilmi YOL

2022-06-13 20:39:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.