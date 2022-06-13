Cemil Çiçek: 20 bin çeşit sanayi malını 200'e yakın dünya ülkesine ihraç ediyoruz



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)CUMHURBASKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, ''Nal çivisini bile dışardan ithal eden, toplu iğneyi bile dışarıdan ithal eden bir Türkiye'den, en az 20 bin çeşit sanayi malını 200'e yakın dünya ülkelerine ihraç eden bir ülke haline geldiysek, işte sizlerin ve sizlerin örgütleri olan odalarımızın ve borsalarımızın gayretleriyledir'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; Aksaray'da Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Hayvan Üretim Tesisi'nin temel atma ve Organize Sanayi Bölgesi'de bazı açılışlara katıldı.

Törende konuşan Cemil Çiçek, ''Nal çivisini bile dışarıdan ithal eden, toplu iğneyi bile dışarıdan ithal eden bir Türkiye'den, en az 20 bin çeşit sanayi malını 200'e yakın dünya ülkelerine ihraç eden bir ülke haline geldiysek, işte sizlerin ve sizlerin örgütleri olan odalarımızın ve borsalarımızın gayretleriyledir. Bunun somut örneğini de bugün Türkiye'de gördük'' diye konuştu.

'TARIM SEKTÖRÜNÜ GELİŞTİRECEK ADIMLAR ARTIK ÇOK DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise törende yaptığı konuşmada pandemi dönemindeki sıkıntıları ve sorunları hükümete ilettiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Elbette, sıkıntılarımız bitti mi? Bitmedi. Başta enerji olmak üzere, girdi maliyetlerindeki artışlar olmak üzere yaşanan sorunları ilgili bakanlarımıza sizler adına iletiyoruz. Bundan sonra da sizlerden gelen her konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın ne kadar stratejik olduğunu hep beraber yaşayarak gördük. Gıda da kendine yeten ülke olmanın önemini hep beraber tekrar hatırladık. Bu sektör başka hiç bir sektöre benzemiyor. Allah yokluğunu göstermesin. Dolayısıyla tarım sektörünü geliştirecek adımlar artık çok daha önemli hale gelmiştir." ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından toplu açılış gerçekleştirildi. (DHA) DHA-Ekonomi Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-06-13 22:16:41



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