2022 YKS’ye Aksaray'da 22 bin 655 aday katılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1819 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda yapılacak. Aksaray’da sınava 11 bin 634 kız, 11 bin 21 erkek olmak üzere toplam 22 bin 655 aday katılacak.

3 bin 149 kişinin görevli olacağı sınavlar 68 bina ve bin 165 salonda gerçekleştirilecek. 13 bin 170 aday 18 Haziran 2022 günü 40 binada Temel Yeterlilik Testine (TYT) girecek. TYT’ye girecek adaylara 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanınacak. 19 Haziran 2022 günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. 8 bin 914 aday 24 binada AYT’ye, 571 aday da 4 binada YDT’ye girecek. AYT’de adaylara 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. YDT’de ise adaylar 120 dakika içerisinde 80 soruya yanıt vermeye çalışacak. TYT ve AYT oturumları saat 10.15’de, YDT oturumu ise saat 15.45’de başlayacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00 ve 15.30’dan sonra alınmayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aksaray İl Sınav Koordinatörü Doç. Dr. Sevilay Uslu Divanoğlu, Aksaray’da sınavların sorunsuz şeklinde tamamlanması adına gerekli tüm çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ise, 2022YKS’ye girecek tüm adaylara başarı temennisinde bulundu.

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