Aksaray´da dereler taştı, 15 evi su bastı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Taşpanır beldesinde etkili olan sağanakla birlikte dereler taştı, 15 ev ile 3 mandırayı su bastı.

Taşpınar beldesinde saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede dolu ve sağanağa dönüştü. Sokak ve caddeler dereye döndü. Beldede 15 ev ile 3 mandırayı su bastı, mandıralardan birinin de çatısı çöktü. Taşpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti. Aksaray´dan itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sel sularının caddelerden aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-06-14 17:27:15



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