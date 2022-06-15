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Otizmli Enes'in hayatı, yüzme sporu sayesinde değişti 

DHA

Otizmli Enes'in hayatı, yüzme sporu sayesinde değişti 


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)AKSARAY'da 3,5 yaşında otizmli olduğu teşhisi konan Enes Koçak'ın (18) hayatı, 4 yıl önce başladığı yüzme sporu sayesinde değişti. Mayıs ayında katıldığı yarışta da Türkiye birincisi olan Enes'in annesi Rukiye Koçak, ''Oğlumun yüzmeye başlamasıyla birlikte daha disiplinli bir hayatı olmaya başladı. Bir şeyleri başarabildiğini görmek kendisini çok olumlu yönde etkiledi. Otizmde ne kadar sosyalleşirse, çocuk bazı şeyleri kırıyor ve hayatında yeni kapılar açıyor. Bizim hayatımız da yüzme sporuyla 180 derece değişti'' dedi. 
Hacı Ömer Usluer Özel Eğitim Meslek Okulu 11'inci sınıf öğrencisi Enes Koçak, 4 yıl önce  yüzme sporuna başladı. Sporla ilgilendikten sonra bir şeyleri başardığını fark eden Enes'in davranışları değişip, disiplinli ve başarıya odaklı bir yapıya kavuştu. Bu değişimi sayesinde geçen mayıs ayında Mersin´de Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası´nda yüzmede 50 metre kelebek ile 50 metre sırtüstü stilde Türkiye birincisi olarak 2 altın madalyayla evini döndü. Enes'in bu başarısı ailesini de gururlandırdı. 
22 yıllık Türkçe öğretmeni anne Rukiye Koçak, oğlunda yaşanan değişimi şöyle anlattı:
''Enes´in 14 yaşında yüzmeye başlamasıyla birlikte daha disiplinli bir hayatı olmaya başladı. Bir şeyleri başarabildiğini görmek kendisini çok olumlu yönde etkiledi. Bir çocuk otizmde ne kadar sosyalleşirse, hayatında ki birçok şeyi kırıyor ve kendisine yeni kapılar açıyor. Bizim hayatımız Enes´in yüzmeye başlamasıyla 180 derece değişti. Uyku düzeni oluştu. Spor, yalnızca özel çocuklar için değil, tüm çocukların hayatlarını disipline etmek adına oldukça önemli. Oğlumda bu değişimi gördükten sonra öğrencilerime de spor yapmayı tavsiye ediyorum."  
"ÖZEL ÇOCUKLARDA EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"
Enes´in yüzmeye başlamadan önce hayatında sadece okul olduğunu, kendini ifade edebildiği bir alanın ya da sevdiği bir şeyin olmadığını ifade eden anne Koçak, "Enes´in sosyal becerileri ve iletişimi biraz geride. İletişim kurmakta zorlanıyor. Burada annelere büyük iş düşüyor. Çocuk kendini ifade edemediği için bir annenin çocuğunu çok iyi tanıması ve yeteneği neyse onu keşfetmesi lazım. Aslında otizmli bir çocuğun kaderi annesinin elinde. Annesi ona yeni ufuklar açar ve yetenekleri doğrultusunda onu yönlendirirse çocuk da buna bağlı olarak gelişiyor. Bütün annelere sesleniyorum. Çocuklarınızın mutlaka bir yeteneği vardır. Onu ortaya çıkarıp o konuda eğitmeye çalışın. Bunları yaptıkça çocukların takıntılarının azaldığını göreceksiniz. Küçük yaşta, sürekli bir eğitim özel çocuklarda çok önemli. İlk başlarda çocuk küçükken çok uğraşıyorsunuz ve sanki boşuna uğraşıyorsunuz gibi geliyor. Ama aslında boşuna olmadığını çocuk büyüdüğünde görüyorsunuz'' diye konuştu.
YÜZMEYE GELEN ÇOCUKLARA İLHAM KAYNAĞI OLDU
Yüzme antrenörü Ramazan Köksal ise, "Enes ile yüzmeye 4 yıl önce başladık. İlk başladığında daha agresif ve hiperaktif bir çocuktu. Algılama düzeyi iyi ama konuşamıyordu. Onunla havuzda birebir ilgilenerek biraz sakinleşmesini sağladık. Yerde zıplamasını ve havuzun etrafında koşmasını da engelledik. Diğer ikiz otizmli öğrencilerimle birlikte çalışmalara başladık. Onlarla çok iyi bir diyalog kurdu. Bu da gelişmesine ciddi katkı sağladı. Kendisinin görsel öğrenme yeteneği müthiş ve acayip bir hırsı var. Pandemi döneminde yüzme havuzumuz kapalıydı. Özel çocuklarımıza verilen izinle çalışmalarımızı sürdürdük. Okullar arası özel sporcular Türkiye Şampiyonası´nda geçen ay Enes gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bu da yüzmeye gelen tüm çocuklara ilham kaynağı oldu'' dedi.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Enes Koçak´ın havuzda görüntüleri
Enes Koçak´ın havuzda arkadaşları ile yüzmesi
Rukiye Koçak´ın açıklaması
Yüzme antrenörü Ramazan Köksal'ın açıklaması
-Genel detaylar DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-06-15 10:22:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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