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Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum

DHA

Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)PENÇE -Kilit operasyonunda teröristlerin saldırısında  yaralanan Piyade Uzman Çavuş Veysel Özdemir (31) baba ocağı Aksaray´a getirildi. Veysel Özdemir, "Fizik tedavi sonrası yürümeye başladım. Şu an iyiyim ama yürüyünce ağrılarım oluyor. İnşallah zamanla daha iyi olacağım. Görevimi çok seviyorum. Bu yüzden Hakkari´de 7 yıl kaldım. Tamamen iyileştikten sonra görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak´ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit operasyonunda görevli ikiz çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Veysel Özdemir, teröristlerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Özdemir, hastanedeki tedavisinin ardından dinlenmek için memleketi Aksaray'da Paşacık Mahallesindeki baba evine geldi. Yaşadıklarını anlatan Gazi Veysel Özdemir şunları söyledi:
"18 Nisan tarihinde PençeKilit Harekatına gittik ve 15 gün sonra teröristlerin güdümlü tel füze atışı sonrası benimle beraber 4 askerimiz yaralandı. Belimde, kalçamda, sırtımda, kafamda ve kolumda şarapnel parçaları var. Bize 1,5 kilometre ileriden füze atışı yapıldı. Bizim gördüğümüzde 5-6 metre kalmıştı. Hemen kendimi sol tarafa atıp yüzüstü kapandım. Kafamızda başlığımız ve hücum yeleğim olmasına rağmen yaralandım. Kendime geldiğimde pantolonum kesilmiş, paçalarımdan kan akıyordu. Biraz yürümeye çalıştım. Baldırlarımın ağrıdığını hissettim. Hemen arkadaşlarım yardıma koştu. İlk müdahale yaralandığım yerde yapıldı. Helikopterle Işıklı Sahra Hastanesi'ne sevk ettiler. 3-4 saat ameliyatım sürmüş. Doktorun söylediğine göre 25-30 şarapnel parçası vücudumdan çıkarılmış. Hala kalan parçalar var. Onlar da ilerleyen süreçte çıkarılacakmış. Hastanedeki tedavimin ardından ambulans uçakla Ankara GATA´ya sevk edildim. 20 gün orada tedavim sürdü. Yürümemde sıkıntı vardı. Fizik tedavi sonrası yürümeye başladım.''
'DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANIMIZDA' 
Şu an sağlık durumunun iyi olduğu ve bir an önce görevinin başına dönmek istediğini belirten Özdemir, ''İnşallah zamanla daha iyi olacağım. Görevimi çok seviyorum. Bu yüzden Hakkari´de 7 yıl kaldım. Tamamen iyileştikten sonra görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum. Arkadaşlarımla her gün telefonla görüşüyorum. Bedenen buradayım; ama aklım fikrim devamlı arkadaşlarımda. Hain teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri´ne güçleri yetmez. Bunların kökünü inşallah hep beraber kazıyacağız. Arkadaşlarım ve ben bunun hep bilincinde ve inancındayız. Devletimiz bizden hiçbir şey esirgemiyor ve her zaman yanımızda" dedi.
OĞLUNUN YARALANDIĞI TELEFONLA ÖĞRENMİŞ 
Menderes Özdemir ise "Oğlum askerliği gerçekten çok sevdiği için Hakkari´den tayin istemedi ve bölgede 7 yıl görev yaptı. Operasyonlar başlayınca bizim hep aklımız bölgede, askerlerimizdeydi.  Hepsiyle gurur duyuyoruz. Operasyon günü gece yarısı telefonumuz çaldı. Oğlum da gündüz saat 15.30 gibi komutanıyla beraber yaralanmış. Telefonla arayan oğlum Veysel'di 'Baba ben vuruldum 'dedi. 'Var mı bir şeyin?' dediğimde, 'Önce vatan sağ olsun, benim bir şeyim yok. Komutanımın bacakları ampute oldu. Beni Ankara´ya sevk ediyorlar.' dedi. Biz de hemen Ankara´ya yola çıktık. Aksaray Milletvekilimiz Ramazan Kaşlı ile devletimizden Allah razı olsun bizlere çok yardımcı oldular. Orada 2 kez operasyon geçirdi. Biz askerlerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Biz her zaman olduğu gibi önce vatan diyoruz. Şimdi vatansızları hepimiz görüyoruz. Televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla yakında yine bir operasyon var ''dedi.
(DHA) 
  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-06-15 11:01:18

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