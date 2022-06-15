Eski kocasını bıçaklamıştı; tartışma çocukların velayeti nedeniyle çıkmış (2)

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TUTUKLANDI

Aksaray'da parka oğlunu görmeye gelen boşandığı Cihan Kuşsan'ı karnından bıçaklayan Ceylan Bellikli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-06-15 16:22:52



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