Karayolunda tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi

Aksaray’da karayolunda seyreden sürücünün arkasında seyreden araca yol vermeyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden 06 EEB 55 plakalı otomobil sürücüsü, çift şeritli karayolunda adeta zikzak çizdi. Arkasından gelen otomobil sürücüsüne de yol vermeyen sürücünün tehlikeli anları kameraya yansıdı. Uzun süre yolda şerit değiştiren sürücünün o anları arkasından gelen araçlardaki yolcular tarafından görüntülendi. Görüntülerde, seyir halinde olan bir aracın önünde seyreden otomobili sollamaya çalıştığı, ancak öndeki sürücünün sürekli şerit değiştirerek bu geçişe uzun bir süre izin vermediği görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.