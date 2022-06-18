Unuttuğu kimliğini polisler getirdi, geç kaldığı için alınmadı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için liseye gelen Mehmet Emirtaş, kimliğini evde unuttuğunu fark edince polislerden yardım istedi. Sınavın başlamasına dakikalar kala polislerin kimliğini okula getirdiği Emirtaş, geç kaldığı gerekçesiyle içeri alınmadı.

Şehit Yavuz Çoban Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne YKS'ye girmek için gelen Mehmet Emirtaş, kimliğini evde unuttuğunu fark edip polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, Emirtaş'ın evinden kimliğini teslim alarak son dakikalarda getirip verdi. Mehmet Emirtaş, kimliğini gösterdiği görevlilerden kapıyı açmaları istedi ancak geç kaldığı için içeri alınmadı.

Sınava giremeyen Mehmet Emirtaş, "Görevli memurlar son dakika yetişmeme rağmen beni sınava almadılar. Sınav kağıdında sınav saati 10.15 yazıyordu. Bundan dolayı beni içeri almadılar. Milletin hakkına giriyorlar" diye konuştu.

Öte yandan okul müdürü Raif Yalçın, çekim yaptıkları gerekçesiyle gazetecilere tepki gösterip, üzerine yürüdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-06-18 12:54:22



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