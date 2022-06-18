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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınava giderken kaza yapan Ayşe'yi okula polis yetiştirdi

DHA

Sınava giderken kaza yapan Ayşe'yi okula polis yetiştirdi


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da otomobiliyle sınava yetişmek isteyen Ayşe Bulut (27), kaza yaptı. Kazada şoka giren ve hastaneye gitmek istemeyen Bulut'u sınava polis götürdü. Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Ayşe Bulut, kaza yerine geri döndü.
Olay, saat 09.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1404'üncü Sokak'ta meydana geldi. Üniversite sınavına girecek olan Ayşe Bulut yönetimindeki 68 AAY 802 plakalı otomobil, damat tıraşı olmaya giden Mehmet Baydar (27) idaresindeki 68 ACF 924 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Bulut'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazanın ardından şok geçiren Bulut, hastaneye gitmeyi kabul etmeyip sınava girmeyi tercih etti. Polisler Bulut'u ekip aracıyla sınava gireceği okula yetiştirdi. Bulut, okul girişinde, kendini iyi hissetmediğini ve sınava giremeyeceğini söyleyip tekrar polislerle kaza yerine geldi.
DAMAT TIRAŞINA GİDİYORDU
Kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Baydar, "Bugün düğünüm var. Damat tıraşı olmaya giderken kaza yaptık, aracım pert oldu. Kadın sınava yetişecekmiş. Böyle bir kaza meydana geldi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-06-18 14:27:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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