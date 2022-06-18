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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da Fatih Millet Bahçesi açıldı

İHA

Aksaray'da Fatih Millet Bahçesi açıldı

Aksaray Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde kentin yeni yaşam kültürüne uygun restore edilen Fatih Millet Bahçesi çeşitli etkinlikler ve dualarla hizmete açıldı.
Aksaray'da 23 yıl önce park olarak hizmete açılarak Fatih Mahallesi'ndeki en büyük yaşam olanı olan Fatih Parkı, Aksaray Belediyesi tarafından kentin yeni yaşam kültürünü yansıtması adına restore edildi. 18 bin metrekare alanda yapılan restorasyon çalışmalarının ardından spordan eğlenceye birçok aktivitenin yapılacağı Fatih Millet Bahçesi geniş yeşil alanı ve farklı görseliyle tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projelerinden birisi olan Millet Bahçeleri arasında yer alan Fatih Millet Bahçesi yüzlerce vatandaş için gerçekleştirilen etkinlikler ve dualarla açıldı.

Cumhurbaşkanının vizyon projesine örnek oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projesi olarak 2018 yılından bugüne hemen hemen her ilde başlattığı Millet Bahçesi projelerinden birisi olan Fatih Millet Bahçesi çevre illerdeki projelere örnek oldu. Kentin en büyük nüfusuna sahip olan Fatih Mahallesinde 23 yıl önce yapılan parkın amacı dışına çıktığını vurgulayan belediye başkanı Evren Dinçer, mahallenin ve şehrin sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu. Çevre illere örnek olan projenin kente değer katacağı düşünülüyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla birlikte ülkemizde faaliyete geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından takibi yapılan 81 ilde Millet Bahçesi projesi yürütülüyor. Biz de Aksaray Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla vizyon dahilinde bu vizyona bakış açısına katkı sağlamak ve Aksaraylı hemşerilerimize hizmet etmek maksadıyla imkanlarımız çerçevesinde 18 bin metrekare alan içerisinde millet bahçemizi inşa ettik. Bu parkımız Aksaray'ın en büyük mahallelerinden birinde bulunmaktadır. Daha önceden burası park olarak planlanmıştı ama yıllar itibariyle yıpranmıştı. Park olmaktan öte mahalleye fayda sağlamaktan öte rahatsızlık veren bir yapıya bürünmüştü. Bunu biz baştan sona yenileyerek millet bahçemiz konseptinde planlayarak hizmete açtık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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