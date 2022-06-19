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Eşini öldüren koca, 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı

DHA

Eşini öldüren koca, 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde tartıştığı eşi Kimya Şahan'ın (22) boynunu kırarak öldüren Demirel Şahan (33), 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri,  Ağaçören ilçesi Kırımini köyünde 2012'nin Aralık ayında tartıştığı 2 çocuğunun annesi Kimya Şahan'ı boynunu kırarak öldürüp kaçan Demirel Şahan'ın 20 gün önce köye döndüğünü ve bir ahırda saklandığını belirledi. Ekipler, ahıra operasyon düzenledi. Ekipler, Şahan'ı ahırda özel oluşturulan kısımda yakaladı. Eşini öldürmek suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Şahan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-06-19 15:30:03

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