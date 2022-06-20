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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da 4 metrelik kuyuya düşen köpeği AFAD kurtardı

İHA

Aksaray'da 4 metrelik kuyuya düşen köpeği AFAD kurtardı

Aksaray'da 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen malaklı kırması köpek İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.
Aksaray'ın merkeze bağlı İncesu köyünde boş arazide gezen malaklı kırması köpek tarımsal sulama tahliyesi amacıyla kazılan kuyuya düştü. Aynı arazide gezen köy sakinleri köpeğin inleme seslerini duyarak kuyudan çıkarmaya çalıştı. Kuyunun en uç noktasına düşen köpeği kurtarmak isteyen köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD Müdürlüğü Hayvan Arama Kurtarma ekipleri 4 metrelik tahliye kuyusuna merdiven yardımıyla iniş yaptı. Halatlara güvenli şekilde bağlanan köpek kuyu içerisinde sıkışmadan kurtarıldı. AFAD Hayvan Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ilk sağlık kontrolü yapılan malaklı kırması köpek İl Özel İdaresi ekipleri tarafından veteriner hekim gözetiminde Hayvan Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi. AFAD ekipleri tahliye için açılan kuyuyu kazan, arazi sahiplerine ve köy sakinlerine uyarıda bulundu.

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