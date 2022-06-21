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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ Rektörü Şahin, “İşinizi aşkla yaparsanız yorulmazsınız”

İHA

ASÜ Rektörü Şahin, “İşinizi aşkla yaparsanız yorulmazsınız”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya ve onların problemlerini çözüme kavuşturmaya dair yapılan her işin çok değerli olduğunu belirterek, “İşinizi aşkla yaparsanız yorulmazsınız” dedi.
Rektör Şahin, Özel Eğitim Bölümü öğrencileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kısa süre önce tamamlanan Bahar Şenlikleri çerçevesinde engelsiz hayata dikkat çekmek ve özel eğitimin önemini vurgulamak amacıyla “Oturarak Voleybol” müsabakası oynanmış ve bu müsabaka sonunda Rektör Şahin, öğrencilerle bir araya gelme sözü vermişti. Akademik çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, öğrencilerin mesleki bakımdan beklentileri gibi hususların değerlendirildiği kahvaltıda kısa bir selamlama konuşması yapan Rektör Şahin, Özel Eğitim Bölümü’ndeki öğrencilerin gelecekte daha çok engelli bireylerle çalışacaklarını ve onların hayatlarına dokunacaklarını kaydetti. Prof. Şahin, “Biz, 2013 yılında ASÜ’ye geldik ve gerek Dekanlık gerekse Rektörlük görevimiz süresince, en önem verdiğimiz çalışmalardan birisi engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya dair faaliyetler oldu. Bu çalışmalara halen büyük bir samimiyet ve ciddiyetle devam ediyoruz. Biz, yola çıkarken, ASÜ’nün, engellilerin de özel olarak tercih ettiği bir üniversite olmasını istediğimizi belirtmiştik. Bu alanda epeyce çalışma yapıldı. 2018 yılında YÖK, engellilerin ihtiyaçlarını gideren işler yapan üniversiteleri sıraladı. Ülke genelinde 114 üniversite bu sıralamaya müracaat edebildi ve ASÜ ikinci oldu. Bu çok önemli bir başarı. Elbette tüm işleri hallettiğimiz söylenemez ama Türkiye’de bu işlere en fazla kafa yoran üniversiteler arasında zirve noktadayız. Bu bir süreç ve uzun ince bir yol. Başladığımız yere göre çok bir noktadayız” dedi.
Özel Eğitimin bir meslek olduğunu ancak sadece bir meslek cephesinden bakarak yapılmasının eksik olacağını da kaydeden Rektör Şahin, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Elbette meslekler hayata tutunmak ve geçinmek için de yapılır. Ama özel eğitim işini sadece maaş alınan bir iş olarak görmek eksiklik olur. İşinize gönlünüzü koymadığınızda, işinize âşık olmadığınızda hem mutsuz hem de başarısız olursunuz. Bu işi aşkla yaparsanız yorulmazsınız ve çokça da dua alırsınız” diye konuştu.
Rektör Şahin’e kahvaltıda Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kışoğlu ve Özel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlisi Cahit Şahin eşlik etti. Konuşmanın ardından öğrenciler de söz aldı ve eğitim süreçlerine dair görüşlerini dile getirdi.

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