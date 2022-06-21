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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Belediyesi hem üretiyor hem de tasarruf sağlıyor

İHA

Aksaray Belediyesi şehir içi aydınlatma direklerini kendi atölyelerinde üreterek hem enerjide hem de maliyette tasarruf sağlıyor. Üretilen dekoratif aydınlatma direklerinde LED ışıklandırma sistemi kullanılırken yüzde 65 oranda enerji tasarrufu sağlanıyor.

Aksaray Belediyesi hem üretiyor hem de tasarruf sağlıyor

Aksaray Belediyesi şehir içi aydınlatma direklerini kendi atölyelerinde üreterek hem enerjide hem de maliyette tasarruf sağlıyor. Üretilen dekoratif aydınlatma direklerinde LED ışıklandırma sistemi kullanılırken yüzde 65 oranda enerji tasarrufu sağlanıyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer öncülüğünde altyapıdan üstyapıya, enerjiden teknolojiye, tarımdan kültür ve turizme kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla örnek bir belediyecilik ortaya Aksaray Belediyesi, sokak aydınlatmalarında kullanılan aydınlatma direklerini kendi atölyelerinde üretmeye başladı. “Üreten belediye” anlayışı ile pek çok alanda yenilik ve tasarruf sağlayan hizmetleri uygulayan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, modern kent kimliği içerisinde sokak aydınlatmaların önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Daha önce şehrin ulaşım aksındaki önemli güzergahlarında Cumhuriyet, Atatürk, Kafeler Caddesi olarak bilinen Ebulfez Elçibey Caddeleri olmak üzere şehir merkezi ile bağlantılı güzergahlarda 500’ün üzerinde sokak aydınlatma direklerini yenilediklerini ifade eden Başkan Dinçer, yenilenen aydınlatma direklerinin dekoratif görselliğinin yanında enerji tasarrufu ile öne çıktığını söyledi.
Aksaray Belediyesinin kaynakları verimli kullanılarak yerel hizmetleri en iyi şekilde sunan belediyeler arasında yer aldığını belirten Başkan Dinçer, aydınlatma direklerinin artık belediye ait atölyelerde üretilmeye başlandığını söyledi. Başkan Dinçer, “Aydınlatma direklerini kendi atölyelerimizde üreterek belediye bütçemizden tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca aydınlatma sisteminde LED ışıklar kullanıyoruz. LED ışıklarla daha fazla aydınlatma sağladığı gibi yüzde 65 oranında enerji tasarrufu sağlıyoruz. Böylece hem belediye bütçemizden hem de enerji tüketiminde ciddi oranda tasarruf sağlıyoruz” dedi.
Aksaray Belediyesi atölyelerinde aydınlatma direklerinin üretimi devam ederken üretimi tamamlanan sokak lambaları caddelere monte edilmeye başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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