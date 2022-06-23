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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan, “su hayattır can almasın” semineri

İHA

Jandarmadan, “su hayattır can almasın” semineri

Aksaray’da yaz aylarında vatandaşların serinlemek için girdiği baraj suları, sulama kanalları ve göletlerdeki boğulmaların önüne geçmek ve bireyleri bilinçlendirmek adına İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Su hayattır can almasın” semineri düzenlendi.
Aksaray’da Mamasın Barajı başta olmak üzere, Balcı Göleti, Ceran Göleti, Çatin Göleti, Helvadere Göleti ve sulama kanallarına serinlemek için girmenin yasak olduğu ve orada meydana gelen boğulma vakalarının ciddiyetini anlatan seminer Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından başta muhtarlar olmak üzere, kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellerin bilgilendirildiği seminerde boğulma vakalarının önüne geçilmesi için fikir alışverişleri yapıldı. Muhtarlara uyarılar yapılırken, mahalle ve köylerde alınacak tedbirlerin anlatıldığı seminerde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fatih Yıldırmaz, kurum ve kuruluşların personellerinin ne gibi çağrılarda bulunması gerektiğini ve alınacak önlemleri anlattı. Yarbay Yıldırmaz, alınacak önlemlerin yanı sıra meydana gelen olayları istatistikleri ile anlattı.
Seminere katılan Öğretmen Nimet Tansu Eskil, faydalı bilgilere ulaştığını belirterek, “Yapılan bilgilendirmelerin hepsi çok sağlıklı ve çok faydalı bilgilerdi. Özellikle yaz aylarında boğulma vakalarının artmasıyla birlikte bizlerin, halkın herkesin bilgilendirilmesi gerekiyor. Öğrencilerinde tabi bu noktada bilgilendirilmesi gerekiyor. Ben bir öğretmen olarak katıldığım için çok memnunum. Öğrendiğim şeyleri çocuklara, öğrencilerime de anlatarak fayda sağlayabileceğime inanıyorum. Farkındalıkların bu şekilde artırılarak devam etmesini istiyorum” dedi.
Sarayhan köyü Muhtarı Ramazan Altındal ise, “Aksaray Valiliği İl Jandarma Komutanlığının suya girmek adına hazırladığı platformda konferans mahiyetinde bilgi verilmiştir. Çok değerli buluyoruz. Gençlerimizin suya girmemesi adına, yeterli olduğunu düşünen kardeşlerimizin bile, yani ben yüzme biliyorum diyerek dahi olsa gölede açık kanala sulama ve baraja girmemelerini özellikle istiyoruz. Burada hazırlanan sunumda da bu anlaşılıyor ki çok değerlidir. Kardeşlerime yeniden sesleniyorum. Suya girmesinler su hayatken can almasın istiyoruz” diye konuştu.
Seminere, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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