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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yaşındaki Yusuf hayalindeki polisliği asayiş denetiminde gerçekleştirdi

İHA

5 yaşındaki Yusuf hayalindeki polisliği asayiş denetiminde gerçekleştirdi

Aksaray’da ailesi ile gezerken polislerin asayiş uygulamasıyla karşılaşan 5 yaşındaki Yusuf Ayhan, hayalindeki polislik mesleğini uygulamadaki polislerle birlikte asayişi denetleyerek gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin huzur ve güven ortamının sağlanması adına uygulama aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi başta olmak üzere 6 farklı noktada eş zamanlı düzenlenen uygulamalarda binlerce araç ve sürücüsü denetlenirken, ailesi ile gezmeye çıkan 5 yaşındaki Yusuf Ayhan’ın bulunduğu otomobil uygulamada durduruldu. Babası Ferit Ayhan’ın (35) kimliği sorgulanırken, polislerle denetim yapmak istediğini söyleyen küçük Yusuf’a Asayiş Şubesi ekiplerince sürpriz yapıldı. Polis memuru tarafından araçtan indirilen Yusuf ilk olarak Asayiş Şubesi şapkasını takarak polisleri noktada selamladı. Polis memurundan ne yapması gerektiğini öğrenen küçük polis Yusuf, uygulama noktasında durdurulan bir aracın sürücü ve yolcusundan kimliklerini istedi. Aldığı kimlikleri tabletteki POLCEP sistemi üzerinden sorgulatan Yusuf, Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaptığı aracın sürücüsüne hayırlı yolculuklar dileyerek, kendisine eşlik eden polis memuruna, “Benim görevim bitti, size iyi görevler” diyerek kep selamı verdi. Polislere teşekkür eden Yusuf, ailesi ile uygulama noktasından ayrıldı.
Ailecek gezmeye çıktıklarını ve uygulamanın Yusuf için güzel bir anı olduğunu anlatan babası Ferit Ayhan, “Biz bugün ailecek gezmeye çıkmıştık. Bugün de burada rutin bir kontrolün olduğunu gördük. Açıkçası hoşumuza da gitti. Bu tür kontroller bizim sağlıklı ve huzurlu şekilde seyahat etmemizi sağlıyor. Bugün Yusuf da şanslı güne denk geldi. Yusuf çünkü polisleri çok seviyordu. Size de denk geldi. Yusuf kontrollerde yardımcı oldu. Hem Yusuf için iyi oldu hem de sizin için iyi oldu. Herkese iyi yolculuklar dileriz. Sağlıklı huzurlu yolculuklar olsun. Bu tür kontroller her zaman hoşumuza gidiyor” dedi.

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