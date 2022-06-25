Evin bahçesini kenevir tarlasına çevirmişler Aksaray’da 4 şüphelinin kaldığı müstakil evde esrar, bahçede ekili kenevir ele geçirildi

Aksaray’da müstakil evin bahçesinde kenevir yetiştirerek esrar üretimi yapan 1’i kadın 4 kişi jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde detaylı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bulunan müstakil bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri adresi belirlenen müstakil evi ve içerisinde yaşayan 4 şüpheliyi takibe aldı. 6 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Müstakil eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda Yusuf Ç. (54), Gökhan T. (35), Mert Ç. (24) ve Rabia D. (25) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Evde narkotik detektörü “Kaput” isimli köpekle birlikte yapılan aramalarda 750 gram esrar maddesi, bir miktar metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Adeta kenevir tarlasına çevrilmiş evin bahçesinde ise 408 kök ekili kenevir bitkisi elde edildi.

Gözaltına alınan 1’i kadın 4 kişi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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