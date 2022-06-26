Barınaktan çıkan deve kuşu, kafe bahçesindeki müşteriyi kovaladı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)AKSARAY'da Kültür Park'taki bir işletmeci tarafından bıranakta tutulan deve kuşu, yerinden çıkıp, kafe bahçesindeki kadın müşteriyi kovaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, parktaki bir kafenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı barınakta sergiledikleri deve kuşuna yem bıraktıktan sonra kapıyı açık unuttu. Kapıdan çıkan deve kuşu, bahçedeki müşterilerden Kardelen Nur Yüce'yi kovalamaya başladı. Yüce´nin peşinden gelen deve kuşundan panikle kaçma anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durumu fark eden görevliler ve diğer müşteriler, müdahale edip deve kuşunu tekrar barınağa götürdü. (DHA)
FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş
2022-06-26 12:02:20
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