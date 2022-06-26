Ordu'da kazada ölen dekan, Aksaray'da toprağa verildi



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)ORDU´da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın cenazesi bugün memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Ordu Üniversitesi tarafından dün düzenlenen '27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı' kapsamında kültür ve turizm gezisine katılan aralarında dekan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın da bulunduğu midibüs, Gölköy ilçesi´nde virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada dekan Korkmaz yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

Korkmaz'ın cenazesi bugün memleketi Aksaray'a getirilerek Somuncu Baba Cami ve Külliyesinde tören düzenlendi. Törene Korkmaz'ın ailesinin yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, öğrenciler ve çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı. Korkmazı'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-06-26 18:44:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.