Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık için yürüdüler

Aksaray’da Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet kulüpleri ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.



Dünya genelinde uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi ve uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi nedeniyle kutlanılan Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak adına İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde giydikleri beyaz tişörtlerle pankart taşıyan vatandaşlar polisler ve motosiklet kulüplerinin kortejleri eşliğinde yürüdü. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar sirenler, motor sesleri ve sloganlarla yürüyen vatandaşlar çocukları ile birlikte uyuşturucu maddelere karşı mücadelede farkındalık mesajları verdi. “Uyuşturucuya hayır”, “Bağımlı olma özgür ol” ve “Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme” yazılı pankartlarla yürüyen vatandaşlar evlerinin ve işyerlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlardan da destek aldı. Yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşte yoldaki motosikletler ve yayalar korteje davet edildi. Farkındalık yürüyüşü 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından son buldu.



Cenneti yaşayabilmek için annelerden destek istediler

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin, annelerden destek beklediklerini belirterek farkındalık yürüyüşünü anlattı. Kararlı mücadeleden bahseden Şahin, “26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle Aksaray ilimizde Sayın Valimizin himayelerinde vatandaşlarımızın katılımıyla bir farkındalık yürüyüşü yaptık. Biz Emniyet Müdürlüğü olarak, Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince bu yenidünyada en büyük terör silahı olarak kullanılan uyuşturucu ile mücadelede sonuna kadar kararlıyız. Cennet olmasını istediğimiz vatanımızda cehennemi yaşatmak isteyen uyuşturucu terörüne karşı nasıl ki şefkatle mazluma kucak açıyorsak, bunlarla uğraşanlarla da çelik bilekle mücadele etmekte kararlıyız. Tüm katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bu kararlı mücadelemizde biz bu dünyada cenneti yaşayabilmek için cenneti ayaklarının altında tutanlardan destek bekliyoruz. Annelerimizden bu kapsamda bize desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz. Hep beraber daha güzel günlerde ülkemizi ve milletimizi korumak içim mücadelemize devam edeceğiz” dedi.



Motosikleti ile korteje katılan Ömer Ali Yılmaz, “Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü, bugün dünyadaki insanlar için, farkındalık oluşturmak için herkes motora biniyor. Motora biniyoruz. Bu yüzden bir araya geldik. Herkesi spor yapmaya uyuşturucudan uzak bir yaşama davet ediyoruz. Bizimle hep beraber mutlu olabilirsiniz. Farkındalık oluşturmak için motor sürüyoruz. Spor yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Gelin uyuşturucudan uzak bir yaşamda spor yaparak hayatta kalalım” diye konuştu. Merve Uzla ise, “Bizde bugün bu kortejde yer aldık. Uyuşturucuya karşı olduğumuzu belirttik. Bu çizgide devam etmeyi düşünüyoruz. Uyuşturucuya hayır, motora ve spora evet” dedi.

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