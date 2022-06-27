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Deve kuşunun kovaladığı Kardelen: Korkulacak bir yanı da yokmuş

DHA

Deve kuşunun kovaladığı Kardelen: Korkulacak bir yanı da yokmuş


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da Kültür Park'taki bir kafe işletmecisi tarafından barınakta tutulan deve kuşunun, yerinden çıkıp, kafe bahçesinde kovaladığı müşteri Kardelen Nur Yücel, ''Korkulacak bir yanı da yokmuş.  Gayet tatlı bir hayvanmış. Barınakta olduğu sürece çok tatlı bir hayvan'' dedi. 
Olay, parktaki bir kafenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı barınakta sergiledikleri deve kuşuna yem bıraktıktan sonra kapıyı açık unuttu. Kapıdan çıkan deve kuşu, bahçedeki müşterilerden Kardelen Nur Yücel'i kovalamaya başladı. Yücel´in peşinden gelen deve kuşundan panikle kaçma anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durumu fark eden görevliler ve diğer müşteriler, müdahale edip deve kuşunu tekrar barınağa götürdü.
Bugün kafeye davet edilen Kardelen Nur Yücel, barınaktaki deve kuşuna yaprak ve yonca vererek beslemeye çalıştı. Panikle korkup kaçtığını belirten Kardelen Nur Yücel, yaşadıkları anları şöyle anlattı:
''Arkadaşlarımla beraber Kültür Park´a çay içmeye gelmiştim. Sipariş vermek için kalktığımda bir anda arkamda deve kuşunu gördüm ve kaçmaya başladım. O günden sonra tekrar geldim. Deve kuşuyla gayet iyi anlaştık. Korkulacak bir yanı yokmuş, besledim. Bence o da beni sevdi. Deve kuşu aslında gayet korunaklı bir alanda duruyor. İşletmeci artık daha dikkatli olacağını söyledi. Bundan sonra beslenme saatlerinde kapıyı kilitleyip besleyeceklerini söylediler. O gün kafesin kapısı açık kalmış, çalışan kişi beslemek için gelmiş fakat farkında olmamış. Deve kuşu da kapı açık olduğu için kaçmaya başlamış. O anda ben de sipariş vermeye kalktığım için beni kovalamaya başladı. Şu an da bir sıkıntı ve sorun yok.''
Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin medya yayınlanmasıyla arkadaş ve akrabalarının kendisini 'geçmiş olsun' dilemek için aradığını belirten Yücel, ''Görüntülerin televizyon kanalına düştüğünü öğrendim. Akrabalarım arayıp `Bu sen misin?´ diye sordular. Saçım kızıl olduğu için beni tanımışlar. İyiydi, sadece biraz korkmuştum ve televizyon kanallarında da kendi izlemek garip hissettirdi. Sonuçta kimseyi durup dururken deve kuşu kovalamıyor. Korkulacak bir yanı da yokmuş. Gayet tatlı bir hayvanmış. Kafesi kapalı olduğu sürece çok tatlı bir hayvan'' dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-06-27 14:34:58

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