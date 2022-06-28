Kardeşi öldürülen genç kadın: Pandemi olduğu için hastanede kardeşimi öpemedim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşi öldürülen genç kadın: Pandemi olduğu için hastanede kardeşimi öpemedim

DHA

Kardeşi öldürülen genç kadın: Pandemi olduğu için hastanede kardeşimi öpemedim


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da ayçiçeğin elenmesi ile ilgili çıkan tartışmada biçerdöver sahibi İhsan Çalışkanoğlu'nu (24) öldürüp, ağabeyi Muhittin Çalışkanoğlu'nu (28) da yaralayan Derviş Ali Altınkaynak (35) ile olayda azmettirici olduğu öne sürülen babası Sadet Altınkaynak'ın (60) yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İhsan Çalışkanoğlu'nun ablası Gülcan Çalışkanoğlu (28), "Pandemi olduğu için hastanede yatarken kardeşimi öpemedim. Kardeşim hastanede yatarken beni vuranların peşini bırakmayın demişti." dedi.
Olay, 17 Ağustos 2021'de Uluşkışla köyünde meydana geldi. Tarlada biçerdöverle çalışan İhsan Çalışkanoğlu ve ağabeyi Muhittin Çalışkanoğlu, mola verip, köy halkından 2 kişiyle birlikte çay içtikleri sırada iddiaya göre yanlarına otomobille gelen Sadet Altınkaynak, deposundaki ayçiçeğini biçerdöverle elemelerini istedi. İki kardeş de yoğun oldukları söyleyip iş teklifini reddetti. Sadet Altınkaynak'ın ısrar etmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Köylülerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı ve Sadet Altınkaynak tarladan uzaklaştı. Sadet Altınkaynak, yaklaşık 20 dakika sonra yanında oğlu Derviş Ali Altınkaynak ile tekrar tarlaya geldi. Çıkan tartışmada Derviş Altınkaynak, tabancanın kabzasıyla Muhittin Çalışkanoğlu'nu başından yaralarken, müdahale etmeye çalışan İhsan Çalışkanoğlu'na da ateş etti. Boynundan yaralanan İhsan Çalışkanoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Derviş Ali Altınkaynak ise 40 gün sonra yakalanıp tutuklandı. İlk önce adli kontrolle serbest bırakılan Sadet Altınkaynak da ilk mahkemede tutuklandı.  
BABA VE OĞLUNUN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ  
Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından yargılanan ve SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılan Derviş Ali Altınkaynak ile babası Sadet Altınkaynak bugün yeniden hakim karşısına çıktı. 
Duruşmada kazara ateş ettiğini öne süren Derviş Ali Altınkaynak, ''Üzerimde bulundurma ruhsatlı silahım vardı. Mesafemiz çok yakındı. Vurmak istesem vurabilirdim. Öldürme gibi bir kasıtım yoktu. Ben silahın kabzasıyla korkutmak amacıyla Muhittin Çalışkanoğlu'nun başına vurdum. Silah kendiliğinden ateş etti. Öldürmek gibi bir kasıtım olsaydı iki kardeşi de öldürürdüm. Mermi, olayla ilgisi olmayan yani tartışmadığım kişiye kazayla isabet etti. Korktum ve olay yerinden ayrıldım." dedi. 
 Babası Sadet Altınkaynak ise çiftçilikle uğraştığını İhsan ve Muhittin kardeşleri daha önce tanımadığını belirtti. Üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirten Sadet Altınkaynak olayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, baba ile oğlunun tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi. 
'EVLAT ACISI HER YERİMİ YAKTI' 
Duruşması sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan aile fertlerinden anne Durdane Çalışkanoğlu, ''Evlatlarım çalıştığı sırada bu olay gerçekleşti. Benim çocuklarıma baskı kurmuşlar. Zorla çekirdekleri attırmaya çalışmışlar. Çocuklarım ise bizim işimiz var, demişler. Sonra çocuklarıma küfür etmişler. Benim iş makinemi yaksalardı da evladıma bir şey yapmasalardı. Yalancı şahitler ortaya çıktı. Yalan konuşuyorlar. Evlat acısı her yerimi yaktı, yuvamı yıktı. Ellerine vicdanına koysunlar doğruları söylesinler." dedi.
Kız kardeşi Gülcan Çalışkanoğlu da "Pandemi olduğu için hastanede kardeşimi öpemedim. Biz adalete aile olarak sonuna kadar güveniyoruz. Kardeşim hastanede yatarken beni vuranların peşini bırakmayan demişti. Sosyal medyasından da gülüşlerimi kimse çalamaz paylaşımı kaldı. Hayali Almanya´ya gitmekti." diye konuştu. 
Ailenin avukatı Neşet Kocaman da, sebepsiz yere işlenen bir cinayetle karşı karşıya olduklarını söyledi. Türk adaletine güvendiklerini belirten Kocaman, hakikatin kesinlikle ortaya çıkacağını söyledi. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-06-28 22:05:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 ayrı suçtan 37 yıl hapsi olan şahıs gardıropta yakalandı
YEREL HABERLER 30 ayrı suçtan 37 yıl hapsi olan şahıs gardıropta ...
Deve kuşunun kovaladığı Kardelen: Korkulacak bir yanı da yokmuş
YEREL HABERLER Deve kuşunun kovaladığı Kardelen: Korkulacak bir yanı ...
Gelveri evleri 200 yıllık mazisi ile ilk günkü gibi ayakta
YEREL HABERLER Gelveri evleri 200 yıllık mazisi ile ilk günkü gibi ...
Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık için yürüdüler
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık için yürüdüler
Ordu'da kazada ölen dekan, Aksaray'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Ordu'da kazada ölen dekan, Aksaray'da toprağa verildi
Yastık altındaki uyuşturucuyu “Kaput” buldu
YEREL HABERLER Yastık altındaki uyuşturucuyu “Kaput” buldu
Barınaktan çıkan deve kuşu, kafe bahçesindeki müşteriyi kovaladı
YEREL HABERLER Barınaktan çıkan deve kuşu, kafe bahçesindeki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.