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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’de mezuniyet coşkusu başladı

İHA

ASÜ’de mezuniyet coşkusu başladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin yeni bir hayata başladığını belirterek, tüm mezun öğrencilere yeni hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.
20212022 dönemi mezuniyet töreni açılış programı ASÜ Stadyumu’nda yapıldı. Törende Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet cübbesi giydi. Müzik Bölümü akademisyenlerinin kısa konserinin ardından yaptığı konuşmasında önemli noktalara dikkat çeken Rektör Şahin, ilk olarak öğrencilerin anne ve babalarına seslenerek, “En büyük teşekkürü öğrencilerimizin aileleri hak ediyor. Onları sürekli destekleyen, onlar için dualar eden ve ellerindeki tüm imkanlarla sürekli onların yanında olan velililerimize çok teşekkür ediyoruz. İkinci teşekkürümüz ise kız öğrencilerimize. Bu yıl da ASÜ’de gerek üniversite gerek fakülte gerekse bölümler bazında ilk üç dereceye giren öğrencilerimizin yüzde 70’i kızlarımızdan oluşuyor. Bu çok gurur verici. Kendilerini bir kere daha kutluyor ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Son teşekkürümüz de ASÜ ailesine. Akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve diğer tüm çalışanlarımız, gerek salgın döneminde gerekse hâlihazırda eğitimöğretim faaliyetlerinin aksamadan yürümesi adına gecegündüz üstün bir gayret gösterdi ve gösteriyor. Onlara da çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Rektör Şahin, "Değerli öğrencilerimiz; bizler sizleri çok seviyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah bu devlete, millete zeval vermesin ve ayaklarınız hep bu topraklarda olsun, hep bu topraklara bassın” diye konuştu.
Mezuniyet törenine katılan okullar adına konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Doğru ise, öğrencilerin ve ailelerin sevincini paylaştıklarını belirterek, “Hayattaki önemli dönüm noktalarından birisi olan mezuniyetler aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimizin kariyer basamaklarını başarıyla çıkacaklarına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları üniversite ve okul bazında dereceye giren öğrencilere diplomalarını ve hediyelerini takdim etti. Öğrencilerin alkışlar eşliğinde yaptığı kortej yürüyüşünün ardından okulların akademisyenleri sahneye geldi ve öğrencilere diplomalarını takdim etti. Havai fişek gösterileriyle kep atan öğrenciler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek mezuniyetin tadını çıkardı. ASÜ’de mezuniyet törenleri hafta boyunca sürecek. Programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ASÜ Rektörü Yusuf Şahin, daire müdürleri, STK başkanları ve öğrenci velileri katıldı.

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