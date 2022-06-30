Ağaçtan kayısı toplarken balkondan düştü

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, balkonunun yanındaki ağaçtan kayısı toplayan Leyla Akyıldız (43), dengesini kaybedince zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Bahçeli Mahallesi 3700 Sokak'ta meydana geldi. Leyla Akyıldız, oturduğu evin balkonuna çıkarak, bahçesindeki ağaca uzanıp, kayısı toplamak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Akyıldız, 2,5 metre yükseklikten zemine düştü. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralı Akyıldız'ı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Leyla Akyıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-06-30 12:16:41



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