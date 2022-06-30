Camları ve plakası olmayan otomobilde tehlikeli yolculuk



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da camları olmayan otomobilde çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda meydana geldi. Plakası, ön ve arka camları olmayan otomobil seyir halindeyken 3 çocuğun bagaj kapağına oturduğu, ön koltuktakinin birinin ayakta, diğerinin kapısına oturarak elleri ile tavana tutunarak yolculuk ettiği cep telefonu ile görüntülendi. Sürücünün yanındaki bir çocuk ise, kendisini uyaran kişilere el hareketi ile karşılık verdi. Sürücülerin korna çalarak uyarıda bulunmasına aldırış etmeyen araçtakiler, yolculuğa devam etti. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-06-30 13:11:04



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